حقيقة وتفاصيل الزيادة في تسعيرة مياه الشرب…

حافظت وزارة الفلاحة على نفس التسعيرة الموحدة للماء للاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة عند مستوى 200 مليم للمتر المكعب الواحد دون اعتبار القيمة المضافة ورفعت تسعيرة الماء للاستعمال السياحي الى 990ر1 دينار للمتر المكعب.

وأوضحت الوزارة، وفق بيانات صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 139 لسنة 2022، ان تعريفة الاستعمال المنزلي غير المرتبط بالشبكة تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية والتي تزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وتطبق تسعيرة الاستهلاك السياحي الجديدة والتي شهدت ارتفاعا من 620ر1 دينار تم اقرارها سنة 2021 على تسعيرة الماء الموزع على المؤسسات السياحية كما تحددها التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بترتيب المؤسسات السياحية التيرتسدي خدمات إيواء.

واكدت وزارة الفلاحة، في سياق متصل، ان التعريفات المحددة بمقتضى هذا القرار ستطبق على قائمات الاستهلاك الصادرة ابتداء من دخول هذا القرار حيزالنفاذ