قفصة تسجيل 398 مخالفة اقتصادية من بداية شهر ديسمبر الجاري والى غاية اليوم الثلاثاء

بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلتها الادارة الجهوية للتجارة بقفصة منذ بداية غرة ديسمير وإلى غاية اليوم الثلاثاء 398مخالفة اقتصادية وذلك خلال 1937 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والاسواق ومسالك التوزيع ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة منير الجلولي.

واضاف الجلولي في تصريح لوات ، أن المخالفات تعلقت بعدم اشهار الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهارها والترفيع فيها والاخلال بتراتيب الدعم ومسك وبيع منتوجات مجهولة المصدر ، مشيرا إلى المحجوزات تمثلت في 3،5 طن من البطاطا و200 كلغ من مادة الفارينة و25 طنا من الأسمنت و6515 لتر من الحليب نصف الدسم ومياه معدنية و2390 مواد مختلفة إضافة إلى سكر مدعم وزيت نباتي وعجين غذائي فاقت قيمتها المالية 100 ألف دينار.

واوضح الجلولي انه تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين واحالتها على أنظار القضاء للبت مضيفا في سياق آخر ان عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولت القيام بحملات الرقابة خلال هذه الفترة بلغ عددها 120فريقا موزعة على كامل معتمديات الولاية.