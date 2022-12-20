التخفيض في الخطايا الديوانية..وهذا آخر أجل للانتفاع بالعرض..

أعلنت الإدارة العامّة للديوانة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلّدة لديهم ديون ديوانية موضوع محاضر ديوانية أو موضوع أحكام قضائية، قبل غرّة جانفي 2021، والّذين صدر لفائدتهم عروض عفو مع الخلاص دفعة واحدة، أنّ آخر أجل لتنفيذ العروض المذكورة يكون يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وبمرور هذا الأجل يعتبر عرض العفو لاغيا، ولا يمكن بأيّ حال طلب تنفيذه أو الاستظهار به لدى السلطات الإدارية أو القضائية، وفق نصّ البلاغ.

كما ذكّرت الإدارة العامّة للديوانة كافّة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الّذين صدر لفائدتهم عروض عفو بالتقسيط، أنّهم مدعوون إلى احترام رزنامة الخلاص المكتتبة من قبلهم وذلك حتّى لا يكونوا عرضة لدفع فوائض الـتّأخير.