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الكاف: ردود فعل ايجابيّة للأهالي والمجتمع المدني بعد تحديد المسار النهائي للطريق السيارة تونس-الكاف

2022/12/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

عبّر العديد من أهالي ولاية الكاف وممثلي المجتمع المدني بالجهة عن ارتياحهم واستبشارهم بعد الإعلان عن تحديد المسار النهائي للطريق السيارة تونس-الكاف والذي يمر عبر ولاية سليانة ويبلغ طوله الجملي 90 كم وكلفته 1400 مليون دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالكاف صادق رجب.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المشروع سيساهم في تدعيم السلامة المرورية لاصحاب السيارات القاصدين للعاصمة وتمكينهم من ربح الوقت، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية على مستوى تنشيط الحركية التجارية والاقتصادية، ودعم انتصاب المشاريع الصناعية والسياحية بالجهة.

وتوقّع المصدر نفسه أن تنطلق مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال السنة المقبلة في انجاز الدراسات التفصيلية النهائية للمشروع الذي سيشمل عدة مدن من ولاية سليانة على غرار لعروسة وبوعرادة وقعفور والكريب وسيدي بورويس وذلك قبل الاعلان عن طلب العروض وتوفير التمويلات في سنة 2024.

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