الإيرادات الجملية للسدود من غرة سبتمبر إلى 14 ديسمبر 2022 حوالي 11ر102 مليون متر مكعب تونس 21 ديسمبر (وات)- بلغت الإيرادات الجملية للسدود خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر إلى 14 ديسمبر 2022 حوالي 11ر102 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجع بـــ78ر318 مليون متر مكعب بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021 (98ر420 مليون متر مكعب) وتراجع بــ57ر330 مليون متر مكعب بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 (68ر432 مليون متر مكعب)

كما توزعت هذه الإيرادات وفق ما نشره على كل من ولايات الشمال (63ر88 مليون مترمكعب ، مقابل 31ر418 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من سنة 2021 ) وولايات الوسط (20ر12 مليون متر مكعب، مقابل 80ر5 مليون متر مكعب في سنة 2021) والوطن القبلي (27ر1 مليون متر مكعب مقابل 56ر8 مليون متر مكعب في سنة 2021)

سجلت كميات الأمطار خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر إلى غاية 14 ديسمبر 2022 بكامل البلاد التونسية 1ر36 مليمتر أي بنسبة 41 بالمائة مقارنة بمعدل الفترة ذاتها من سنة 2021

وتعتبر كميات الأمطار المسجلة في جهة الشمال الغربي من أهم الكميات المسجلة مقارنة بمعدل الفترة نفسها من سنة 2021 لتسجل بذلك نسبة 74 بالمائة

أما بجهتي الشمال الشرقي والوسط الغربي فتراوحت نسبة الأمطار المسجلة خلال الفترة نفسها مقارنة بالمعدل على التوالي 59 بالمائة و31 بالمائة