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ديوان التونسيين بالخارج :قريبا تسديد الشغورات الحاصلة في سلك الملحقين الاجتماعيين في عدد من البعثات الدبلوماسية

2022/12/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلن ديوان التونسيين بالخارج بأنه سيتم قريبا جدا تسديد الشغورات الحاصلة في سلك الملحقين الاجتماعيين في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالدول ذات الكثافة المهجرية، وهي أساسا باريس، وليون ومرسيليا ونيس بفرنسا وروما وميلانو بايطاليا وبون بالمانيا وبروكسيل ببلجيكا.

وأوضح الديوان، في بلاغ له، أن هؤلاء الملحقين الاجتماعيين سيباشرون مهامهم في بداية السنة القادمة وهم من الكفاءات العليا في مجالات العمل الاجتماعي بما سيسهم في الارتقاء بأداء المصالح الاجتماعية بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لفائدة الجالية التونسية بالخارج.

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