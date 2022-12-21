نادي جوفنتوس الايطالي يفتح أبوابه لزيدان



أفادت تقارير اعلامية فرنسية, اليوم الأربعاء, بأن نادي جوفنتوس الايطالي مهتم بالتعاقد مع المدرب زين الدين زيدان, والاخير لا يرفض الفكرة بعد انهيار حلمه بتدريب منتخب فرنسا.

واقترب ديدييه ديشان, المدرب الحالي للديوك, من تجديد تعاقده, خاصة بعد ابداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في الإبقاء عليه في منصبه.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد ديشان مع فرنسا, بنهاية مونديال قطر2022 , لكن الأداء الذي قدمه الفريق في المونديال وتحقيق المركز الثاني, نال إعجاب المسؤولين في باريس, والأقرب هو تجديد عقده.

وبحسب المصادر نفسها, فإن زيدان كان ينتظر رحيل ديشان لتولي تدريب منتخب فرنسا, ولكن مع صعوبة تحقيق ذلك حاليا, سيضطر للبحث عن فرصة أخرى.

وأضافت , أن جوفنتوس من بين خيارات زيدان للعودة إلى التدريب.

ولا تسير الأمور بشكل جيد مع المدرب الحالي ماكس أليغري, الذي يرتبط بعقد حتى 2025, خاصة بعد استقالة مجلس الإدارة بأكمله, بما في ذلك أندريا أنييلي, الشهر الماضي.

وسيعطي زيدان الأولوية للبطولات والبلدان التي يعرفها جيدا, وستكون فرضية اشراف على نادي جوفنتوس غير مستبعدة تماما .