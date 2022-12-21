“توننداكس” يقفل حصة الأربعاء على منحى سلبي

أقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس”، حصة الأربعاء، على منحى سلبي، مسجلا تراجعا بنسبة 31ر0 بالمائة عند مستوى 93ر8100 نقطة، وسط حجم مبادلات ضئيل ناهز 3ر4 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

واعتلى سهم شركة “سرفيكوم” قائمة الارتفاعات، ليتطور سعره بنسبة 3ر5 بالمائة (200ر0 د) وسط حجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 4 آلاف دينار.

وتحسّن، كذلك، سعر سهم شركة “الكيمياء” بنحو 5ر4 بالمائة (350ر53 د)، وسط حجم تبادل ناهز 3 آلاف دينار.

وتراجع، في المقابل، سهم “سلكوم” بنسبة 3ر3 بالمائة (250ر3 د) مسجلا بذلك أكبر خسارة للحصة، تلاه سهم شركة المعامل الآلية بالساحل الذي تقلص سعره بنسبة 2ر3 بالمائة (920ر0 د).

وأضفى سهم شركة صنع المشروبات بتونس حركية على السوق ليستقطب بذلك تبادلات بقيمة 3ر1 مليون دينار، في حين انخفضت قيمته بنسبة 3ر1 بالمائة (14 د).