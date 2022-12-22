مدرب بولونيا ميخنيفيتش يترك الفريق لعدم تجديد العقد

سيترك مدرب منتخب بولونيا تشيسواف ميخنيفيتش منصبه في نهاية الشهر الجاري بعد أن أعلن الاتحاد البولوني لكرة القدم اليوم الخميس أنه لن يجدد عقد المدرب بعد خروج الفريق من الدور ثمن النهائي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد البولوني للعبة الشعبية إن ميخنيفيتش (52 عاما) اجتمع مع رئيس الاتحاد سيزاري كوليشا ومسؤولين أخرين لمراجعة أداء المنتخب في نهائيات كأس العالم حيث خسر الفريق 3-1 أمام فرنسا في أول أدوار خروج المغلوب.

وقال الاتحاد في بيان “بعد تحليل دقيق لكافة المعلومات قرر الاتحاد البولوني لكرة القدم عدم تجديد عقد ميخنيفيتش الذي ينتهي بنهاية العام الحالي”.

ووجه كوليشا الشكر إلى المدرب ميخنيفيتش على ما قام به من عمل طوال 11 شهرا تولى خلالها قيادة الجهاز الفني للمنتخب.

وكان ميخنيفيتش تولى تدريب بولونيا في جانفي الماضي بعد الاستغناء عن البرتغالي باولو سوسا الذي طلب عدم الاستمرار في المهمة في ديسمبر 2021 وبعد أقل من عام من تعيينه.

وقال كوليشا “كما تعلمون تولى المدرب ميخنيفيتش قيادة الفريق في وقت صعب.. ورغم هذه الظروف نجح في تأمين التأهل لنهائيات كأس العالم وحافظ على مكان الفريق في الفئة الأولى في دوري الأمم الأوروبية”.

وأضاف المسؤول البولوني “كما أنه قاد الفريق لمراحل خروج المغلوب في كأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما. لذا فإنه يستحق الشكر”.

وقال الاتحاد البولوني إنه سيبدأ قريبا البحث عن بديل لميخنيفيتش بينما يستعد الفريق لتصفيات بطولة أوروبا المقبلة والتي ستنطلق في مارس المقبل.