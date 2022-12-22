الطبوبي: “الوضع الحالي يستوجب التحرك”..

قال الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، ان” الوضع الحالي يستوجب التحرك”، حسب ماورد على موقع الشعب نيوز.

ودعا الطبوبي النقابيين الى ضرورة تكثيف العمل الميداني من اجل الاستعداد للعب الدور الوطني المحمول على منظمة في حجم الاتحاد، حسب قوله.

وبين الطبوبي خلال ترؤسه مجلس القطاعات، ان موقف الاتحاد منسجم ومتناغم، مذكرا بمسار موقف المنظمة الشغيلة التي اعتبرت “فترة الحكم خلال السنوات العشر ما بعد الثورة بلغت منتهاها ولم تعد قادرة على ان تقدم بالبلاد ولذلك فان الموقف كان ايجابي من 25 جويلية والذي مثل فرصة لاصلاح واقع البلاد”.

وشدد أمين عام اتحاد الشغل على ان الموقف كان واضحا وهو رفض العودة الى الوراء ولكن المسار السياسي الذي وقع انتهاجه لا يؤدي الى اصلاح البلاد.

واكد الامين العام للمنظمة الشغيلة على ان الاتحاد ليس من طلاب السلطة ولكنه سيقوم بدوره للدفع في اتجاه الاصلاح الشامل للبلاد “.