تسجيل 5 اصابات “بالشيغيلا” السونية بهذه الولاية..#خبر_عاجل

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى غاية اليوم خمسة إصابات ببكتيريا “الشقيلا” السونية جميعها في صفوف الأطفال وفق ما أفاد وات المدير الجهوي للصحة بالمنستير جوهر المكني.

وأوضح أنّ جلّ الحالات كانت بسيطة باستثناء حالة واحدة وقع إيواؤها في أحد مستشفيات الجهة ليوم واحد ثم غادرتالمستشفى. وحث المندوب الجهوي للصحة على ضرورة التوقي من العدوى بهذه البكتيريا بغسل الأيادي مشيرا إلى أنّ من أبرز علامات الإصابة بها هي التقيئ والإسهال وارتفاع الحرارة لدى المصاب.

وتتواصل الأنشطة التحسيسية للتوقي من عدوى “الشقيلا السونية” في المؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة ما قبل الدراسة التي تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بالتعاون مع المجتمع المدني والتي فاق مجموعها إلى غاية اليوم المائة نشاط حسب ذات المصدر.

وكان د مدير معهد باستور الهاشمي الوزير، افاد اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة ببكتيريا “الشقيلا” في تونس إلى حد الآن، وأن عدد الإصابات لم يشهد تطورا منذ أسبوع.

و بين الوزير، في تصريحه ، أن المخبر المرجعي لبكتيريا الشقيلا بمعهد باستور رصد إلى حد اليوم 160 حالة إصابة بهذه البكتيريا، جلّها تماثلت للشفاء باستثناء حالة الوفاة الوحيدة التي تم تسجيلها خلال الشهر المنقضي لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وكانت تعاني من تعكرات صحية.