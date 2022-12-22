الرابطة الوطنية لكرة المحترفة تتخذ جملة من العقوبات

اعلن مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثر اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، عن جملة من القرارات التأديبية في حق بعض اندية بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وقد تقرر في هذا الاطار، معاقبة جمعية الملعب التونسي بعد التنبيه عليها في مناسبة سابقة بتوبيخ وخطية مالية قدرها (1500د) من أجل إشعال الشماريخ في المدارج دون رميها من قبل جماهير النادي خلال مباراة الترجي الرياضي يوم 21 ديسمبر الجاري .

كما تم تسليط عقوبة على مسيّر جمعية الملعب التونسي محمد محمدي بن حسين بمقابلتين (02) وخطية مالية قدرها (5000د) من أجل دخوله أرضية الميدان دون إذن من الحكم خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالترجي الرياضي يوم 21 ديسمبر .

وتقرر ايضا معاقبة جمعية النجم الساحلي بعد التنبيه عليها في مناسبة سابقة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 د من أجل رمي المقذوفات المتنوعة واشعال الشماريخ في المدارج من قبل جماهير النادي خلال المقابلة التي جمعتهم بالنادي الصفاقسي يوم 21 ديسمبر 2022.