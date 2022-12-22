سوسة: رصد 13 إصابة بجرثومة “شيغيلا” وتعافي جميع المصابين



كشفت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تعافي كلّ المصابين بجرثومة “شيغيلا” في ولاية سوسة وعددهم 13 مصابا إلى غاية يوم 20 ديسمبر الجاري، بحسب ما جاء في بلاغ صادر أمس الأربعاء عن هذه الإدارة.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها أنّه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بهذه الجرثومة في الجهة، مشيرة إلى أنه الإصابات الـ13 المسجّلة توزعت على معتمديات مساكن، وجوهرة، وسيدي عبد الحميد، وسوسة المدينة، والقلعة الكبرى، والقلعة الصغرى، وسيدي بوعلي، وإصابة أخرى بمنطقة غير محددة.

ولم تسجل الإدارة الجهوية للصحة بسوسة على صعيد آخر اية إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليستقر عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس في حدود 77 ألفا و605 مصابين توفي منهم 1500 مصاب.