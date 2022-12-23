الغنوشي يفتح النار على قيس سعيد..#خبر_عاجل

قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، في حواره مع موقع عربي 21 ، اليوم الجمعة، إن نتائج الانتخابات التشريعية “رسالة واضحة لمن وصفه بالمنقلب، الذي حنث بقسمه على القرآن، مفادها أن الشعب يلفظه ويرفضه، وأن عليه أن يستقيل تواضعا لإرادة الشعب”.

وتابع الغنوشي “لقد فاجأ الشعب التونسي الجميع حول العالم بهذا الحجم من المقاطعة، وهو بهذا يرسل رسالة قوية وبطريقته لجميع النخب السياسية وللداخل والخارج، ولكن خاصة لقيس سعيد، الذي تمثل هذه الانتخابات آخر محطات خارطة طريقه، إذ أعلن في وجهه وبصراحة أنه لا يتبنى هذه الخريطة ولا يزكي مخرجاتها”.