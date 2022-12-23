توننداكس يغلق جلسة الجمعة متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية توننداكس، الجمعة عند الاغلاق، بنسبة 3ر0 بالمائة الى 6ر8074 نقطة في ظل تداول السوق زهاء 6ر4 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية.”

وتصدر سهم سرفيكوم، قائمة الارتفاعات، بنسبة 8ر4 بالمائة لينهى الجلسة على سعر 220ر0 دينار في حين تطور سهم سلكوم بنسبة 4ر4 بالمائة ليصعد الى مستوى 290ر3 دينار.

وتراجع في المقابل سهم البنك العربي لتونس بنسبة 7ر5 بالمائة الى 820ر2 دينار مدفوعا بعمليات جني الارباح وخسر سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات 7ر3 بالمائة من قيمته ليغلق عند مستوى 5 دينارات وسط تداولات ضعيفة في حدود 41 الف دينار.