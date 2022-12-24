اضراب في المركب التجاري “جيان سيتي” بيومين..

بدعوة من نقابة المركب التجاري “جيان تونس “دخل عمال المركب بداية من الساعة الصفر من اليوم السبت في إضراب حضوري بيومين احتجاجا “على تلكئ الإدارة العامة في الاستجابة لمطالبهم خلال جلسات التفاوض الداخلية وبالتفقدية الجهوية للشغل بأريانة، وعدم فتح مفاوضات جدية مع النقابة الأساسية بالمؤسسة حول جملة المطالب المهنية”.

وتتمثل هذه المطالب، حسب ما جاء في برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة بتاريخ 13 ديسمبر الجاري “تمتيع العملة والموظفين بمنحة الأهداف (بونيس)، وإصدار الهيكل التنظيمي الخاص بالمغازة، ومدّ الأعوان والموظفين بزيّ الشغل لسنة 2022، إضافة إلى ضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، والإعلان عن الترقيات الخاصة بنظام المؤسسة”.

وتجمّع العمّال والموظّفون، اليوم منذ الصباح الباكر، داخل المؤسسة، ونبّهت النقابة الأساسية الإدارة العامة إلى أنها ستتصدى “بكل الطرق المشروعة لأي محاولة استدعاء، أو تشريك، أو تسخير أي أطراف من خارج المؤسسة قصد مباشرة العمل، وسدّ الشغورات، أو الضغط على المتعاقدين، ومحاولة جرّهم إلى العمل عنوة، أو ممارسة سياسة الضغط والتهديدات”.

وشّدد المضربون على تمسّكهم بمطالبهم المهنية، مؤكدين في الآن نفسه استعدادهم لحوار جاد ومسؤول مع الإدارة العامة بخصوص هذه المطالب.