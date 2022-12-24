موظفة تستولي على نصف مليار من عائدات مستشفى..وهذه التفاصيل..

تعمّدت إمرأة تبلغ من العمر 43 سنة، وتشتغل بخطة عون مقابيض بإحدى المستشفيات العمومية بالعاصمة التلاعب بمنظومة المحاسبة المعلوماتية عن طريق إلغاء وصولات استخلاص لفائدة المستشفى والإستيلاء على عائداته المالية لفائدتها منذ سنة 2008 والتي ناهزت قيمتها الجملية الـ 556 ألف دينار ثم تحصّنت بالفرار.

وقد تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمروج الرابع بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أمس الخميس، من مداهمة منزل المظنون فيها والقبض عليها.

وبتقديم المعنية إلى وحدات الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، تم الإحتفاظ بها بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “الإستيلاء على أموال عمومية” والأبحاث متواصلة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني.