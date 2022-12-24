عاجل: محامي نور شيبة يؤكد أن منوبه في حالة نفسية صعبة وقد يقدم على الانتحار..

أكد حمادي زعفراني محامي الفنان نور شيبة في برنامج نجوم اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، إن صحة منوّبه متدهورة جدا، وهو في حالة نفسية صعبة، حيث أغمي عليه مؤخرا بعد دخوله في نوبة عصبية حادة، وإدارة السجن خيّرت نقله إلى المستشفى .

وتابع: ” نور شيبة قالي لي حرفيا إنّه سوف لن يغادر السجن إلاّ جثة هامدة…ونور وصل مرحلة الإقدام على الانتحار وقد تم تنبيه إدارة السجن بذلك عن طريق لسان الدفاع ”.

وأضاف في تصريح لاذاعة موزاييك :”نور شيبة يشعر بالظلم لأنه بريء ورغم ذلك فهو موقوف منذ 9 أشهر في حين أنّ القضية لم تراوح طور التحقيق، الشيء الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية وخاصة النفسية لمنوبي والأمر أصبح يتعلق بحياة شخص لا بقضية”.

وتابع: ” الموقوفان الوحيدان في القضية هما نور وشخص آخر.. فيما بقية المشمولين بالتحقيق في حالة سراح.. ومنوّبي يشعر أنّه مسجون لا لشيء إلاّ لأن اسمه نور شيبة ”.

هذا وطالب لسان الدفاع عن نور شيبة بإطلاق سراح منوّبه فورا.