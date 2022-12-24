عادل العلمي يمثل أمام القضاء..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة الناشط المعروف عادل العلمي على أنظارها بحالة تقديم وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعا في فحواه إلى التظاهر أمام قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج.

ورأت النيابة العمومية أن الدعوة تحمل إساءة إلى رئيس الجمهورية وتحرض على العنف ليتم إيقاف العلمي والتحرير عليه واثر استنطاقه حول ما نسب اليه تقرر احالته على أنظار القضاء بحالة تقديم في انتظار ما ستقرره النيابة العمومية في شأنه على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.