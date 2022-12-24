بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة لبطولة القسم الوطني أ في مرحلتها الأولى، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:
المجموعة الأولى
في قاعة علي حفيظ قرطاج:
اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي 0 – 3
في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد:
سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى 2 – 3
في قاعة البجاوي صفاقس:
جمعية اتصالات صفاقس – اتحاد النقل بصفاقس 3 – 2
الترتيب ن ل
1 -الترجي الرياضي 30 10
2 -سعيدية سيدي بوسعيد 21 10
3 – -مستقبل المرسى 21 10
4 -اتحاد النقل بصفاقس 9 10
5- تحاد قرطاج 4 10
6- جمعية اتصالات صفاقس 5 10
المجموعة الثانية:
في قاعة عيسى قليبية:
الاولمبي القليبي – مولدية بوسالم 0 – 3
في قاعة حمام الاغزاز:
فتح حمام الأغزاز – النجم الرياضي الساحلي 3 – 1
في قاعة البجاوي صفاقس:
النادي الرياضي الصفاقسي – نادي حمام الانف (ألغيت)
الترتيب ن ل
1 – النجم الساحلي 26 10
2 – النادي الصفاقسي 21 9
3 – مولدية بوسالم 19 10
4 -حمام الغزاز 9 10
5- نادي حمام الانف 8 9
6 – الاولمبي القليبي 3