بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة لبطولة القسم الوطني أ في مرحلتها الأولى، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:

المجموعة الأولى

في قاعة علي حفيظ قرطاج:

اتحاد قرطاج – الترجي الرياضي 0 – 3

في قاعة الدخلاوي سيدي بوسعيد:

سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى 2 – 3

في قاعة البجاوي صفاقس:

جمعية اتصالات صفاقس – اتحاد النقل بصفاقس 3 – 2

الترتيب ن ل

1 -الترجي الرياضي 30 10

2 -سعيدية سيدي بوسعيد 21 10

3 – -مستقبل المرسى 21 10

4 -اتحاد النقل بصفاقس 9 10

5- تحاد قرطاج 4 10

6- جمعية اتصالات صفاقس 5 10

المجموعة الثانية:

في قاعة عيسى قليبية:

الاولمبي القليبي – مولدية بوسالم 0 – 3

في قاعة حمام الاغزاز:

فتح حمام الأغزاز – النجم الرياضي الساحلي 3 – 1

في قاعة البجاوي صفاقس:

النادي الرياضي الصفاقسي – نادي حمام الانف (ألغيت)

الترتيب ن ل

1 – النجم الساحلي 26 10

2 – النادي الصفاقسي 21 9

3 – مولدية بوسالم 19 10

4 -حمام الغزاز 9 10

5- نادي حمام الانف 8 9

6 – الاولمبي القليبي 3