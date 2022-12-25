عاجل: انهيار مدرج أثناء مباراة كرة سلة بمصر..وهذه حصيلة الاصابات..

افادت وسائل اعلام ان انهيار جزء من مدرج بقاعة لكرة السلة بالقاهرة تسبب في إصابة 27 مشجعا خلال المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والاتحاد الاسكندري ،أمس السبت، في اطار كأس السوبر المصرية.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية ، إن الحصيلة الأولية للحادث، الذي وقع بقاعة مدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة ، تشير إلى “إصابة 27 شخصا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة” ، مضيفا أنه تم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة السوبر بين الاهلي والاتحاد الاسكندري مؤكدا عدم وجود اية حالة وفاة بين المصابين في الحادثة التي جدت بقاعة حسن مصطفى.