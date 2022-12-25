حوادث الطرقات تحصد أرواح 1014 شخصا خلال 2022..

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ بداية هذه السنة والى غاية يوم 23 ديسمبر الجاري، 1014 حالة وفاة و 7736 جريحا وذلك نتيجة 5353 حادثا مروريا.

ووفقا لاحصائيات حوادث المرور التي يعدها المرصد فقد ارتفعت نسبة حوادث الطرقات هذه السنة ب 7 فاصل 43 بالمائة وذلك مقارنة مع سنة 2021، بقرابة الـ15 % مقارنة مع سنة 2022 .

وتعود اسباب هذه الحوادث وفق ذات المصدر الى السهو وعدم الانتباه بـ2180 حادثا والتي خلفت 259 وفاة و2590 جريحا ثم السرعة بـ747 حادثا والذي ادى الى تسجيل 265 وفاة و1319 جريحا ثم عدم احترام الاولوية بـ441 حادث والذي ادى الى تسجيل 50 وفاة و686 جريحا هذا إلى جانب مخالفة شق الطريق والمداهمة وعدم ملازمة اليمين وتغيير الاتجاه وعدم احترام علامة “قف”.

وتحتل ولاية تونس المرتبة الاولى في عدد الحوادث بـ890 حادثا مروريا والذي ادى الى تسجيل 92 وفاة و1220 جريحا تليها ولاية بن عروس بـ422 حادثا مروريا ثم ولاية نابل بـ420 حادثا، ثم ولاية المهدية بـ312 حادثا مروريا ثم ولاية وصفاقس بـ282 حادثا اين تحتل هذه الولاية المرتبة الاولى في عدد الوفايات جراء حوادث المرور وذلك بتسجيل 92 وفاة.

وشهد شهر مارس 2022 اعلى نسبة في عدد الحوادث وذلك بتسجيل 512 حادثا مروريا في حين تم تسجيل خلال شهر جويلية الماضي اعلى نسبة في عدد الوفيات وعدد الجرحى جراء حوادث المرور وذلك ب125 وفاة و801 جريحا.

وللاشارة فقد دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مؤخرا ،كل النسيج الجمعياتي والمؤسساتي في كل الجهات، إلى الانخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية والتحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق وحثهم على الاستعمال الآمن للفضاء المروري.

كما حث مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بكل الولايات لمزيد ايلاء موضوع السلامة المرورية الاهمية القصوى وذلك من خلال توجيه برامجها نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق وتوجيههم نحو الاحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات خصوصا في ما يتعلق بعدم الإفراط في السرعة و تسليط الضوء على دور اللجان الجهوية للسلامة المرورية ومتابعة ما تقوم به من إجراءات وأنشطة على المستوى الجهوي.