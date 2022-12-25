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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة4 -مباراتان مؤجلتان- فوز النادي الصفاقسي والنادي الافريقي)

2022/12/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز النادي الصفاقسي على ضيفه النادي البنزرتي 1-صفر في المباراة المؤجلة التي دارت اليوم الاحد لحساب الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى).
وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة اللاعب اسماعيل دياكيتي في الدقيقة 32.
وهو الفوز الاول للنادي الصفاقسي هذا الموسم رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز السادس رفقة اتحاد تطاوين فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 5 نقاط في المركز الاخير.

وفي مباراة مؤجلة من نفس الجولة، تفوق النادي الافريقي خارج قواعده على اولمبيك سيدي بوزيد بهدف نظيف سجله نادر الغندري في الدقيقة 6 وارتقى الى المركز الخامس للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط فيما توقف رصيد اولمبيك سيدي بوزيد عند 5 نقاط في المركز الاخير

المجموعة الاولى
في ملعب صفاقس
النادي الصفاقسي 1 (اسماعيل دياكيتي (د32)
النادي البنزرتي صفر

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 16 6 5 1 0 15 4
2- الترجي الرياضي 11 6 3 2 1 8 4
3- الملعب التونسي 10 7 2 4 1 9 7
4- هلال الشابة 7 7 2 1 4 7 8
— امل حمام سوسة 7 7 1 4 2 3 9
6- اتحاد تطاوين 6 6 1 3 2 4 7
– – النادي الصفاقسي 6 6 1 3 2 3 5
8- النادي البنزرتي 5 7 1 2 4 5 10

المجموعة الثانية
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
النادي الافريقي 1 (نادر الغندري (د6)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 8 2
2- اتحاد بنقردان 12 6 4 0 2 5 2
3- الأولمبي الباجي 11 7 3 2 2 8 6
4- مستقبل سليمان 9 7 2 3 2 4 5
5- النادي الإفريقي 8 6 2 1 3 4 6
6- مستقبل الرجيش 6 7 1 3 3 2 4
– نجم المتلوي 6 7 1 3 3 3 7
8-أولمبيك سيدي بوزيد 5 6 1 2 3 5 7

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