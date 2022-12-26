استطلاع رأي يعزز من فرص زيدان في تولي العارضة الفنية للمنتخب البرازيلي

عزز استطلاع رأي أجرته أحد الشركات البرازيلية من فرص تولي الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لفريق ريال مدريد، لقيادة العارضة الفنية للسامبا خلفا لتيتي الذي أعلن رحيله عن منتخب ‘السيلساو’، بعد وداع إقصائه في الدور ربع النهائي من مونديال قطر لكرة القدم أمام كرواتيا.

وكشفت شركة ‘داتفورتا’ المتخصصة في استطلاع الرأي، عن تراجع نسبة رفض جماهير البرازيل لفكرة تولي مدرب أجنبي القيادة الفنية للسيلساو إلى 48%، بدلا من 55% في جويلية الماضي.

وأضافت ان نسبة المؤيدين لإستقدام مدرب أجنبي لمنتخب البرازيل بلغت 41% بزيادة 11 درجة عما كانت عليه في استطلاع جويلية فيما لم يبد 6% اهتماما بالقضية و5% لم تعرف إجاباتهم.

وظهر عدد من الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب البرازيل فور رحيل تيتي على رأسهم زيدان الدين زيدان وجوزيه مورينيو ولويس إنريكي.

وفقد زين الدين زيدان مدرب الريال السابق فرصة تولي تدريب منتخب فرنسا بعد الأنباء التي ترددت حول تجديد الثقة في المدرب الحالي ديدي ديشان رغم خسارة لقب كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين قبل أسبوع.