وزيرة الصناعة توكد مواصلة دعم الدولة للمحروقات وتخصيص 5660 مليار دينار لفائدته ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023

اكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، الاثنين، مواصلة دعم الدولة للمحروقات وتخصيص 5660 مليار دينار لفائدة هذا القطاع ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023.

كما شددت وزيرة الصناعة في ردها على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عدد من أعضاء الحكومة، بمدينة الثقافة، لتقديم ابرز الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، ان الدولة تعمل على ضمان تزويد السوق رغم كل الظروف وتداعيات الحرب الروسية الاكرانية وصعوبة الامدادات التي يعيشها العالم في الظرف الراهن.

وذكرت القنجي في ذات السياق، انه تم رصد اعتماد بقيمة 2900 مليار دينار لدعم قطاع المحروقات ضمن قانون المالية لسنة 2022، ليتجاوز التقديرات ويصل مع موفى هذه السنة الى زهاء 8000 مليار دينار وهو تقريبا نفس حجم الاستثمار العمومي.

وأفادت ان الوزارة بصدد القيام ببرنامج هام لترشيد استهلاك الطاقة متمثل في” النجاعة الطاقية”، وهو توجه قائم على انخراط المواطن والمؤسسة لتطوير برنامج الطاقات المتجددة وتطوير انتاج الطاقة سوى على مستوى الفرد والمؤسسة.

وذكرت وزيرة الصناعة، في هذا الصدد، ان صندوق الانتقال الطاقي والذي تمت مراجعته سنة 2022، يتضمن حوافز هامة للتشجيع على انتاج الطاقات المتجددة والكهرباء سواء بالنسبة للمؤسسة او الفرد.