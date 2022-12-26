توننداكس” يقفل حصة الاثنين على انخفاض بنسبة 09ر0 بالمائة

أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، تبادلات حصة الاثنين، على انخفاض بنسبة 09ر0 بالمائة عند مستوى 38ر8067 نقطة، وسط حجم تبادل جملي ناهز 6 ملايين دينار (م د)، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وسجلت الحصة عملية تبادل على شكل كتل لسهم الشركة التونسية للبلور بقيمة 4 ملايين دينار مما أضفى حركية على السوق مستأثرا بتبادلات بقيمة 2ر4 م د. وتطور سعر السهم بنسبة 6ر0 بالمائة (650ر8 د)، محسنا من أدائه بنحو 3ر42 بالمائة منذ بداية السنة.

وتصدر سهم “سمارت تونيزي” قائمة الارتفاعات بنحو 6 بالمائة (150ر22 د) وسط حجم تبادل بلغ 65 ألف دينار، تلاه سهم شركة التونسية للاستثمار “تونانفست” الذي تطور بنسبة 2ر4 بالمائة (400ر7 د).

وسجل سهم شركة المعامل الآلية بالساحل أكبر الخسائر، ليتقلص سعره بنسبة 2ر4 بالمائة (910ر0 د)، مسجلا تراجعا في أدائه السنوي في البورصة بنحو 1ر1 بالمائة.

وانخفض، بدوره، سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 2ر2 بالمائة (620ر3 د) وسط حجم تبادل بقيمة 60 ألف دينار.