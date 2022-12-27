القصرين: عمّال الحضائر بين 45 و55 سنة يدخلون في سلسلة من التحرّكات

أفادت المنسّقة الجهوية لعمال الحضائر 45-55 سنة بولاية القصرين، جليلة غضباني، اليوم الثلاثاء، بأن عمال الحضائر من الفئة العمرية المتراوحة بين 45 و 55 سنة سيدخلون انطلاقا من 10 جانفي المقبل في سلسلة من التحركات الإحتجاجية الجديدة للمطالبة بترسيمهم وتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 الخاص بتسوية وضعياتهم المهنية بصفة استثنائية.

وأوضحت غضباني، في تصريح لـ(وات)، أنّ التحرّكات ستنطلق بتحرّك وطني بساحة القصبة في العاصمة، يليه إعتصام مفتوح، وذلك في حال لم تُعَيّن الحكومة جلسة استعجالية مع الطرف المفاوض من الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارتي المالية والشؤون الإجتماعية لتفعيل القانون وتنزيل استمارة الخروج الطوعي وفتح منصة التسوية.

وبيّنت غضباني، في سياق متصل، أنّ عمّال الحضائر بولاية القصرين المعنيين بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 ، يبلغ عددهم 4482 عاملا وعاملة من جملة 15285 عاملا وعاملة على المستوى الوطني منهم 3 الاف حضائر فلاحية.

يذكر أن القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعّلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.

وتتكّفل الدولة، حسب نص القانون، بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوّقف بعدها العمل بهذا الشكل من الإنتداب، وتضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.