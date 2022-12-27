بنزرت: تخصيص 15 مليون دينار لفائدة 850 فلاحا في إطار برنامج تمويل موسم الزراعات الكبرى

بلغ حجم الاستثمارات المالية المخصّصة لتمويل موسم الزراعات الكبرى 2022-2023 بولاية بنزرت 15 مليون دينار، وذلك لفائدة 850 منتفعا من مهنيي القطاع، بحسب مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.

وأوضحت ذات المصادر لـ”وات” أن مجمل التمويلات المبرمجة تتوزّع بين قروض بنكية مباشرة من قبل البنك الوطني الفلاحي بحوالي 12.2 مليون دينار لفائدة 330 منتفعا، وقروض بنكية مراقبة عن طريق ذات البنك بقيمة 500 الف دينار لفائدة 70 منتفعا، وقروض مؤطرة عن طريق ميزانية الدولة بـ1.4 مليون دينار لفائدة 350 منتفعا، وقروض صغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن بقيمة 500 ألف دينار، وقروض إضافية عن طريق ذات البنك بقيمة 400 الف دينار لفائدة 30 منتفعا.

وأضافت أنّ برنامج تمويل الموسم الحالي شهد زيادة بأكثر من 50 بالمائة مقارنة ببرنامج تمويل الموسم الفارط على المستوى المالي والذي لم يتجاوز 7.4 مليون دينار، إلى جانب تسجيل زيادة هامة في عدد المنتفعين، حيث لم يتجاوز عددهم في الموسم الفارط 167 منتفعا.