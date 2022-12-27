سعيد: يجب أن يكون ذوو الإعاقة مساهمين في صنع القرار وخاصة على المستوى المحلي

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، في لقائه مع رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي والكاتبة العامة للمنظمة بوراوية العقربي على أن ذوي الاعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي.

واعتبر وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن النصوص لا تكفي وحدها بل لا طائل من ورائها إن لم تجد طريقها إلى التطبيق، وأن المؤسسات حين تنشأ يجب أن تحقق أهدافها.

كما تم، بالمناسبة، إثارة قضايا تعليم ذوي الاعاقة إلى جانب تعيينهم في وظائف تؤخذ فيها بالاعتبار أوضاعهم الخصوصية.

وكان رئيس الجمعية التونسية ” إبصار ” للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري أشار اليوم الثلاثاء في تصريح لوات، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع حق ذوي الإعاقة في التشغيل وفي تخصيص ميزانية تدعم حقوقهم، مؤكدا عزم الجمعية رفع قضية في المحكمة الادارية ضد الدولة التونسية خلال جانفي القادم لعدم تفعيلها قانون عدد 41 لسنة 2016.