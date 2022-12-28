تفاصيل الاطاحة بقاصر بشبهة ترويج مادة القنب الهندي والأقراص المخدرة..

تمكّنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على شخص يبلغ من العمر 17 سنة تعمّد ترويج مادة القنب الهندي “الزطلة” وعدد من الأقراص المخدرة “اكستا” في صفوف التلاميذ و العموم.

وذكر مصدر أمني، في تصريح اليوم الأربعاء، لـ”وات”، أنه و بعد نصب كمين محكم تم القبض على المظنون فيه داخل محل للإعلامية، وبضبطه عمد إلى ابتلاع مادة يرجح أنها مخدرة وقام بتهشيم هاتفه الجوال، وبتفتيشه تم العثور على مبلغ مالي قيمته 60 دينارا.

و أضاف أن الوحدات الأمنية المذكورة داهمت منزله أين تم العثور داخل غطاء على صندوق خشبي يحتوي على 18 قرصا مخدرا برتقالية اللون و8 قطع يشتبه في كونها قطع قنب هندي، وأدوات تستعمل في قص المواد المخدرة، وعقب سيجارة محشوة بمادة مخدرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وبعد استشارة النيابة العمومية بسليانة تم بالاحتفاظ بالمشتبه به من اجل المسك بنية الإستهلاك الشخصي لمادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب” في غير الأحوال المسموح بها قانونيا، والمسك والإحالة لمادة مخدرة بنية الاتجار بها، فضلا عن الاحتفاظ بشخصين آخرين من بينهما شقيق المتهم.