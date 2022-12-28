وزير المواصلات الليبي يؤكد ان المجال مفتوح امام المؤسسات التونسية للاستثمار في ليبيا

أكّد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد سالم الشهوبي، الاربعاء، ان المجال مفتوح امام المؤسسات التونسية للعمل و الاستثمار في ليبيا في قطاع الطرقات والبناء والاشغال العامة .

واستعرض الشهوبي، في لقاء أجراه، بمقر الوزارة، مع وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضوررئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس بليبيا، الأسعد العجيلي، خطّة ليبيا في ميدان البنية التحتية والطرقات، التي تدخل ضمن مشمولات وزارة المواصلات.

وشدد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف، على أهميّة تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوّي والبحري والبري.

كما أكّد الشهوبي، في هذا الصدد، عزم الحكومة الليبية تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي ومعالجة كل العقبات أمام التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، مشيدا بخبرة المؤسسات التونسية في مجال الطرقات والبناء والأشغال العامة.

من جهته لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الى وجود فرص حقيقية للعمل المشترك بين البلدين والتوجّه معا نحو إفريقيا.

ولفت ماجول، إلى عزم القطاع الخاص في تونس وليبيا على حسن استثمار هذه الفرص والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين بالاعتماد على ما يتوفر لديهما من خبرة وطاقات بشرية كفأة، داعيا الى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية.

وأكد المشاركون في الاجتماع من المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة، حرصهم على المساهمة في مختلف المشاريع المبرمجة في ليبيا، مطالبين بتوفير الشروط الضرورية حتى يتم إنجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف وبالواصفات المطلوبة.

يذكر أنّ وفدا عن منظمة الاعراف يقوده، سمير ماجول، يؤدي زيارة عمل الى ليبيا منذ يوم 24 ديسمبر لتتواصل الى غاية 30 ديسمبر 2022، لاجراء سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ومنظمات من ليبيا.

وكان وفد الاعمال قد عقد أمس، الثلاثاء، جلسة عمل مع مسؤولين مع صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي يتقدمهم المدير العام للصندوق ياسين محمد الأبيض ورئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة بليبيا، محمد عبد الكريم الرعيض، وسفير تونس بليبيا.

كما عقد الوفد جلسة عمل ثانية مع المسؤولين على الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، الذين قدموا لمحة عن أهداف الشركة والمشاريع، التي تعمل على تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحث الوفد يوم، الاثنين 26 ديسمبر 2022، خلال جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، الصعوبات التي تعترض أصحاب الأعمال والمؤسسات التونسية في ليبيا والحلول المتاحة لتجاوز هذه الإشكاليات.