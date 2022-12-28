تعزيز التعاون في مجال الهجرة غير النظامية من محاور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بسفير إيطاليا بتونس

مثل لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، بسفير إيطاليا بتونس “فابريزيو ساجيو” مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة غير النظامية ومزيد تنسيق الجهود في ما يخص ملف المفقودين وبحث الآليات الكفيلة بمجابهة الكوارث الإنسانية الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير النظامية.

واستعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا لا سيما في مجالات النهوض الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تطرقا إلى المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بتونس ودورها في تشغيل اليد العاملة التونسية المختصة خاصة من الشباب وأهمية التكوين المهني في تأهيل طالبي الشغل وذلك بالتعاون بين تونس وإيطاليا للحد من تفاقم ظاهرة المخاطرة بالحياة بحثا عن فرص عمل عبر ركوب قوارب الموت ضمن ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تستفيد منها عصابات الاتجار بالبشر، وفق نص البلاغ.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج محمد المنصوري والمديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي وممثلة عن مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.