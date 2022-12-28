“الهايكا” تشكو هذه القناة إلى النيابة العمومية..

قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سكينة عبد الصمد اليوم الأربعاء، إن مجلس الهيئة سلط عقوبة مالية على قناة الزيتونة تبلغ قيمتها 20 ألف دينار بسبب خرقها للصمت الانتخابي في برنامجي “لقاء خاص” و”حصاد 24″.

وأكدت عبد الصمد في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام،أن البرنامجين المذكورين، واللذين بُثا بتاريخ 16 و17 ديسمبر، تزامُناً مع الصمت الانتخابي، تضمّنا خطابات وعبارات تمثل دعاية مضادة للانتخابات، على غرار “أنتم اليوم على أبواب لحظة من لحظات العبث، لحظة من لحظات تدمير الدولة..”.

ووصفت الهايكا، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء، لتقديم حصيلة رصد تغطية وسائل الإعلام للانتخابات التشريعية، قناة الزيتونة بالقناة “المارقة عن القانون”، مشيرة إلى أنها قررت إحالة ملف القناة على النيابة العمومية.