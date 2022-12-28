بورصة تونس تختتم حصة الأربعاء على انخفاض

اختتمت بورصة تونس تعاملات حصة الاربعاء على انخفاض بنسبة 2ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي “توننداكس” الى مستوى 8073 نقطة وسط حجم تبادل جملي ناهز 6ر17 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وشهدت السوق، خلال هذه الحصة، عمليتي تبادل في شكل كتل لسهم الشركة التونسية للبلور (بقيمة 8ر6 م د) وسهم تونس لمجنبات الأليمنيوم (2 م د).

واعتلى سهم “تالنات” القابضة قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 8ر5 بالمائة (500ر7 د) وسط حجم تبادل بنحو 158 ألف دينار.

وتحسنت قيمة سهم “سمارت تونس” بنسبة 3 بالمائة (900ر23 د) وسط حجم تبادل ناهز 165 ألف دينار.

و تكبد، في المقابل، سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ليتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة (4 د).

وانخفض، كذلك، سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بنحو 3ر4 بالمائة (22 د)، في حين حشد تبادلات بقيمة 5ر5 م د. وسجل تحسنا في أداؤه في البورصة بنسبة 15 بالمائة منذ بداية السنة.

واستأثر سهم الشركة التونسية للبلور بأكبر حجم تبادل ناهز 7 ملايين دينار أي ما يعادل نسبة 40 بالمائة من حجم التبادل الجملي للحصة، علما ان سعره ارتفع بنسبة 2ر0 بالمائة (680ر8 د).