أول تعليق لسعيد على نتيجة الانتخابات التشريعية..

اعتبر رئيس الجمهورية في كلمة خلال اجتماع بقصر قرطاج الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أنّ الـ12 بالمائة الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر 2022 أفضل من 99 بالمائة التي كانو يشاركون فيها، منتقدا ردود فعل عدّة دول في علاقة باستحقاق 17 ديسمبر.

وقال سعيّد إنّ برقيات التهاني كانت تتهاطل من الخارج وتعلم تلك العواصم انها مزورة، حسب تصريحه. وتابع قوله: ”نحن بحاجة إلى التهاني من الشعب”.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية خلال اشرافه على اجتماع مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفّال وزيرة العدل وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية وقيادات عسكرية وأمنية.