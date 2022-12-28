عاجل: سعيد يفجرها ويكشف معطيات خطيرة عن فاجعة جرجيس..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه اليوم الأربعاء على اجتماع حضرته رئيسة الحكومة ووزراء سيادة و قيادات أمنية و عسكرية أنه تم اغراق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس واستغلال ذلك لإشعال الأوضاع .

وأشار رئيس الجمهورية أنه تم دفن الشهيد الأول الذي قضى في عملية الحرقة دون تشريح و أخرجوا عددا من الجثث وهي في حالة تحلل لمزيد تأجيج الأوضاع مشيرا الى أن 100 ألف دينار جاءت من فرنسا لرقم حساب موجود ثم جاءت 400 ألف أخرى .

وتابع القول “لو كانوا وطنيين لأعطوا الأموال للفقراء و المساكين ولكنهم أعطوها لمن باعوا ضمائرهم للخارج ..القارب الذي استقله الضحايا كان مثقوبا و لا يتسع الا لسبعة أشخاص و مع ذلك أصر منظم الرحلة رغم أن البحارة قالوا له بأن الأحوال لا تسمح على الإبحار.”

وشدد على أن الأيام القادمة ستأتي بما يكشف حقيقة هؤلاء الذين لا تهمهم أرواح الناس وفق تعبيره.