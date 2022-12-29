عاجل: سيارة تهريب تنهي حياة اطار أمني..وهذه التفاصيل..

توفي ليلة البارحة رئيس فرقة حرس المرور بجندوبة (في العقد الخامس من العمر ) بعد ان صدمته سيارة تهريب على مستوى جسر ملاق بالطريق الوطنية عدد17.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة لتهريب البنزين على متنها شخصين بسيارة الاطار الأمني وألحقت بها أضرارا أين توفي على عين المكان رغم حضور سيارة الحماية المدنية و الاسعاف.

ونتيجة الاصطدام نشبت النيران بسيارة التهريب وأصيب سائقها ومرافقها بجروح وحروق طفيفة.

وحسب شهود عيان فإن سيارة التهريب كانت تسير بسرعة جنونية وهو ما تسبب في عجز سائقها على التحكم فيها ليصطدم بسيارة الاطار الأمني ويلحق بها وبراكبها أضرارا كبيرة وفق شمس اف ام.