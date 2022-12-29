توننداكس يقفل معاملات الخميس على زيادة بنسبة 0.49 بالمائة

أقفلت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملات حصة، الخميس، في المنطقة الخضراء اذ زاد مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.49 بالمائة في حدود النقطة 8112 وسط حجم تداول ب11 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم تميزت الشركة التونسية للبنك بأفضل أداء وسجل ارتفاعا بنسبة 4.9 بالمائة (3.870 دينار) وحجم تداول ب69 ألف دينار وواصل سهم البنك التجاري منحاه الإيجابي ليزيد بنسبة 3.9 بالمائة (37دينار) وسط حجم تداول ب219 ألف دينار.

في المقابل حقق سهم شركة المغرب الدولي للإشهار اكبر الانخفاضات بنسبة 7.7 بالمائة (0.120 دينار) يليها سهم “سرفيكوم” بنسبة 4.8 بالمائة (0.200 دينار) لتتراجع نسبة ادائه منذ بداية السنة ب78.7 بالمائة