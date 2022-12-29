وفاة الأسطورة البرازيلي بيلي عن 82 عاما..#خبر_عاجل

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه، بطل العالم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، اليوم الخميس عن عمر ناهز 82 عامًا في ساو باولو حيث كان قد أدخل المستشفى منذ شهر للعلاج من سرطان القولون.

وكان بيليه الذي يعتبر أعظم لاعب في كل العصور، قد أدخل مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب عدوى الجهاز التنفسي بعد الإصابة بكوفيد 19 وأيضا لتقييم علاج سرطان القولون

وقد أكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام وفاة اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.