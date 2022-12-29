هام: التلفزة الوطنية تتحصل على حقوق بثّ مباريات البطولة..

قرّر المكتب الجامعي لكرة القدم قبول عرض مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية بالنسبة للموسم الرياضي 2022-2023 رغم ضعف قيمته المادية وانخفاضها.

وأوضحت الجامعة أنّ مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية تقدّمت بعرض تضمن مبلغا ماليا يقل بقيمة قدرها 2,3 مليون دينار سنويا بالمقارنة مع العقد السابق للفترة 2019- 2022 كما يقل كذلك عن قيمة عقد فترة 2016-2019 ، وهو عرض يقل بكثير جدا كذلك عن العقود المتعلقة بحقوق بث مقابلات بلدان الجوار التي تتنافس فرقها مع الفرق التونسية في المسابقات الافريقية .

وأشارت إلى أنها وافقت على العرض بناء على تأكيد مسؤولي التلفزة التونسية على عدم قدرة المؤسسة على الرفع من قيمة العرض المالي المقدم لعدم توفر اعتمادات كافية في ميزانيتها وأمام الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها أغلب المؤسسات، واحتراما منها للعلاقة التاريخية الطيبة التي تجمعها بمؤسسة التلفزة اضافة إلى رغبتها في تمكين الجماهير الرياضية من متابعة مختلف المقابلات الرياضية، خاصة أن كل المؤسسات الاعلامية المرئية لبلدان الجوار بصدد بث مقابلات بطولاتها لكرة القدم،

كما قرر المكتب الجامعي في السياق نفسه تعويض النقص الحاصل في موارد هذا الباب من الميزانية والموارد الخاصة للجامعة التونسية لكرة القدم حفاظا على نفس قيمة المبالغ المقدمة من الجامعة الى الأندية بعنوان عائدات البث التلفزي .