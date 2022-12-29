قرار هام للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص جلال القادري..

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس عن مواصلة المدرب جلال القادري لمهامه على راس المنتخب الوطني التونسي بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة والذي يتواصل الى حدود سنة 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الإختصاصات.

واوضحت الجامعة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “ان الاطار الفني للمنتخب التونسي للاكابر قدم اليوم الخميس عرضا مفصلا يتعلق بفترة التحضيرات، والجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وتضمن العرض كذلك الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية وجملة المقابلات التي لعبها المنتخب من مارس 2022 الى الآن”.

وتضمن بلاغ الجامعة ان ” الناخب الوطني جلال القادري قدم عرضا تفصيليا للمقابلات ضد الدنمارك واستراليا وفرنسا وطريقة العمل في إعداد مختلف المباريات والتظاهرات وتقييما خاصا للآداء وللنقاط السلبية والإيجابية المتعلقة بكل مباراة”.

واضاف البلاغ انه “في نهاية هذا الإجتماع التقييمي أعلن رئيس الجامعة أن المدرب جلال القادري عبر عن رغبته في المغادرة نظرا لإلتزامه المسبق بالإستقالة في صورة عدم الترشح للدور الثاني”.

وتابع بلاغ الجامعة انه “وعلى اثر ذلك إنعقد إجتماع المكتب الجامعي تم خلاله رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني أكابر بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يتواصل الى حدود سنة 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الإختصاصات”.