بورصة تونس تدق جرس إدراج أسهم تأمينات مغربية للحياة لأوّل مرّة بالسوق الرئيسيّة



دقت بورصة تونس الجرس، الجمعة، إعلانا عن إدراج أسهم تأمينات مغربية للحياة وبدىء تداولها بالسوق الرئيسية لأوّل مرّة ليزيد تبعا لذلك عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 82 شركة

وتمّ إدراج تأمينات مغربية للحياة بالبورصة عن طريق عرض عمومي بسعر محدد شمل 2340747 سهما وتوظيف شامل يمثل 5159253 سهما أي إجمالي 7500000 سهما ما يمثل 30 بالمائة من رأس مال الشركة.

وبلغ سعر السهم الواحد 6،080 دينار ومكنت هذه العملية من تعبئة 45،6 مليون دينار.

وشهد العرض العمومي بسعر محدد نجاحا هاما إذ تجاوز الطلب 3،9 مرّة الأسهم المعروضة وذلك من قبل 1525 من المساهمين الجدد في حين شارك في عمليّة التوظيف الشامل 48 مستثمرا

وتعتزم شركة التأمين، من خلال عمليّة الإدراج، تمويل نموها الداخلي والتطوّرعلى الصعيد الدولي والاستفادة من الامتياز الجبائي.

وأعلن المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون ، خلال الاحتفال ببداية تداول أسهم تأمينات مغربية للحياة ، أن العملية “ناجحة” إلى حد كبير على مستوى الاكتتاب في العرض بسعر ثابت أكثر من 5 مرات رغم الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة تأمينات مغربية للحياة، نبيل ساسي، إن قطاع التأمين يجب أن يتطور ليكون ركيزة حقيقية لتنمية وتمويل الاقتصاد”.

و أشار رئيس مجلس إدارة بورصة تونس، مراد بن شعبان ، إلى أن بورصة تونس خسرت العديد من الشركات المدرجة خلال سنة 2022 ، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى توحيد جهودها من أجل استقطاب شركات جديدة.

وأشار بن شعبان، في هذا السياق ذاته، إلى أن ثلاث أو أربع عمليات إدراج جديدة بحجم يتراوح بين 50 و 100 مليون دينار متوقعة لسنة 2023 في بورصة تونس.