زغوان: رفع 141 مخالفة اقتصادية خلال 1152 زيارة تفقد منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري



رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، 141 مخالفة اقتصادية إثر 1152 زيارة تفقّد شملت الأسواق الأسبوعية والفضاءات والمحلات التجارية بالجهة، وتندرج في إطار حملاتها الجهوية والإقليمية لمراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، سفيان زيد، لـ”وات” أنّه تم رفع هذه المخالفات من أجل الزيادة في الأسعار وعدم إشهارها، وإخفاء بضاعة بغية المضاربة، وعدم طبع آلات الوزن وفق التكييف القانوني، وتتوزّع إلى 53 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و41 في قطاع المواد الغذائية، و10 مخالفات في قطاع الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن،

وأضاف أنّه تم تسخير49 فريقا لتأمين هذه الزيارات منها 15 فريقا ضمن حملات إقليمية أفضت إلى حجز 1500 فانوس كهربائي، و2000 ولاعة، و18 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 167 لترا من الحليب، و151 لترا من الزيت النباتي المدعم، و21 كلغ من السكر وذلك من أجل إخفاء بضاعة.