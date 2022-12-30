هام: الديوانة تعلن عن اجراء جديد بداية من جانفي 2023..

أعلنت الإدارة العامة للديوانة اليوم الجمعة أنّه تم ّبالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية وضع منظومة الصلح الالكتروني حيز الاستغلال، وهو ما سيتيح لكافة المتعاملين إيداع ومتابعة مطالب الصلح الخاصة بهم عن بعد، بأنفسهم أو عن طريق وكيلهم سواء كان محاميا أو أيّ شخص آخر متحصّل على توكيل قانوني.

كما ستتيح المنظومة تسلّم عروض الصلح عن بعد عبر البريد الالكتروني الخاصّ بهم الذي تمّ إدراجه عند التقدّم بالمطلب

وتؤكد الإدارة العامة للديوانة على أنّه سيتمّ التوقف عن قبول المطالب الورقية الخاصّة بالصلح بكافّة مصالحها المركزية والجهوية بداية من يوم الإثنين الموافق لـ2 جانفي 2023.

ولفتت الإدارة العامة للديوانة الى أنها تعول على حسن تفهّم المتعاملين معها وانخراطهم في رقمنة الخدمات الإدارية بما يضمن تبسيطها وشفافيتها.

وأشارت الى أنها ستوافي الرأي العام بعنوان الرابط الالكتروني للمنظومة يوم 2 جانفي 2023 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بهذا الفضاء وبموقع واب الإدارة العامة للديوانة .