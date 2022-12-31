عاجل: تعيينات جديدة في سلك المعتمدين..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة مساء الجمعة 30 ديسمبر 2022 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر ويقضي بتسمية معتمدين في جهات مختلفة.

وتمت التعيينات كالتالي:

تكليف زهرة نصري بمعتمدية سليانة الشمالية (ولاية سليانة)

فيروز زايدي بمعتمدية القصرين الجنوبية (ولاية القصرين)

لطفي شريطي بمعتمدية سيدي علي بن عون (ولاية سيدي بوزيد)

نجيب مصباح بمعتمدية الرديف (ولاية قفصة)

أمين بوصفارة بمعتمدية حاجب العيون (ولاية القيروان)

علي بن حسين بمعتمدية سيدي علوان (ولاية المهدية

سمير فارسي بمعتمدية الشابة (ولاية المهدية)