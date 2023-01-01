وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام وتنبه..

نبّهت وزارة الداخلية، مستعملي الطريق من كثافة حركة المرور التي ستشهدها العديد من الطرقات، الاحد وغدا الاثنين، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية المتزامنة مع احتفالات السنة الإدارية الجديدة 2023 ، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة.

و أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنّ العديد من الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور يوم الأحد 1 جانفي 2023 بداية

من الساعة 00.00 إلى الساعـة 22.00، وغدا الاثنين 2 جانفي 2023 بداية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة منتصف النهار(12.00).

ودعت الوزارة مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة اثناء السياقة إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام علامات المرور

وملازمة اليمين أثناء السير والانتباه الجيد وتجنّب السياقة في حالات التعب والإرهاق والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة

وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

و أكدت في ذات الصدد، ضرورة استعمال حزام الأمان وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدّة للغرض وجوب ترك مسافة الأمان

أثناء المتابعة في السير وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية على السائق والانتباه عند شقّ الطريق من طرف

المترجلين.

وأشار المصدر ذاته الى، وأنه يمكن، تفاديا للكثافة المرورية التي قد يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة أثناء عودة مستعملي

الطريق من داخل الجمهورية في ظلّ تواصل أشغال التهيئة به، استعمال الطريق الوطنية رقم 1 وذلك بالمرور عبر المنعرج

اتجاه ملعب رادس ثمّ مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس ـــ حلق الوادي، ثمّ التوجه إلى

وسط العاصمة أو الضاحية الشمالية أو استعمال المنعرج من ناحية بنك الإسكان باتجاه قنطرة شوشة رادس.

ولفتت الى انه يمكن، ايضا، استعمال قنطرة “لاكانيا” والمرور عبر مفترق “الوردية 1 و2″، باتجاه ساحة باب عليوة ثمّ قنطرة

“الريفولون” فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي “طريق زاد 4”.

ودعت وزارة الداخلية إلى التحلي بالرّصانة واحترام إشارات أعوان الأمن ضمانا لسلامة الجميع ،مشيرة الى أنها سخرت كلّ

الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، كما أنه يمكن عند الضرورة الاتصال بأرقام هواتف

النجدة ، 197 (الأمن الوطني) أو 193 (الحرس الوطني) أو198 (الحماية المدنية) أو إدارة شرطة المرور على الأرقام

787 342 71 201 343 71 أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم 448 960 71.