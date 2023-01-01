العثور على جثة شاب توفي في ظروف غامضة قرب ضيعة فلاحية في منزل بورقيبة..#خبر_عاجل

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شاب عمره 27 عاما عثر على جثته ممدّدة قرب ضيعة فلاحية بأحواز مدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.

وتفيد الأبحاث الأولية أن عددا من المارة عثروا صباح اليوم الأحد على جثة ممدّدة بجانب ضيعة فلاحية بجهة سيدي الهاني بأحواز مدينة منزل بورقيبة.

وحسب موزاييك فانه باعلام الوحدات الأمنية تولى الأعوان اعلام النيابة العمومية حيث قام ممثلها بمعاينة جثة الهالك بحضور أعوان الأمن. وتبين وجود آثار اعتداء على صدر الهالك ليتقرر ايداع جثته على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير علمي مفصّل حول الأسباب الحقيقية للوفاة بالتزامن مع انطلاق التحقيقات للكشف عن ملابساتها علما وأن الهالك عمره 27 عاما ومن سكان الجهة.