هام: 65 الف وحدة سكنية للعائلات محدودة الدخل بالطاقة الفولطاضوئية خلال 4 سنوات

تخطط تونس للإنتهاء من تجهيز 65 ألف مسكن مرتبط بشبكة الجهد المنخفض التي يتراوح استهلاكها السنوي للكهرباء بين 1200 و1800 كيلواط ساعة بوحدات الطاقة الفولطاضوئية في غضون 4 سنوات .

وعهدت الحكومة وفق معطيات صدرت بالرائد الرسمي عدد 143 لسنة 2022 بمهمة تنفيذ المشروع الى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ان تنسق جهودها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك بهدف تركيز 56 ميغاواط من الأنظمة الشمسية الفولطاضوئية.

وتبلغ الكلفة التنفيذية للمشروع زهاء 5ر297 مليون دينار ويتم تمويله عبر قروض بقيمة 152 مليون دينار من بنوك تجارية الى جانب هبة من صندوق “نما فاسليتي “الالماني بقيمة 33 مليون دينار و صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 5ر97 مليون دينار.

وكان مجلس إدارة الصندوق الالماني، وافق في 14 مارس 2019،على اسناد تونس هبة بقيمة 1ر15 مليون يورو اي ما يعادل 33 مليون دينار لإنجاز مشروع “تاهيل استخدام الطاقات المتجددة في قطاع البناء”.

وأبرامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في 13 نوفمبر 2020، اتفاقية مع كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتنفيذ المشروع .

وكانت اللّجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي إجتمعت في 30 أوت 2022 وصادقت على مشروع القرار المتعلق بتنفيذ المشروع .