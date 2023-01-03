وزيرة الصناعة: سنعمل على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وضمان 640 ألف موطن شغل

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، الثلاثاء، أنه سيتم العمل على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات في إطار المخطط التنموي 2023 – 2025 مع ضمان 640 ألف موطن شغل.

وأفادت القنجي، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض المخطط التنموي 2023-2025، أنه سيتم الاشتغال على دعم الاقتصاد الدائري والاخضر في مجال الصناعة، إضافة إلى تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وتحسين الإنتاجية، عبر إرساء آليات التحسين المستمر للإنتاجية ، منهجية “كايزان”، بموافقة 240 مؤسسة صناعية، إضافة إلى تكوين 230 خبير إلى غاية موفى 2025.

كما ستشتغل وزارة الصناعة، بحسب القنجي، في إطار مخططها، على تنمية الموارد الوطنية من المحروقات عبر تكثيف الاستكشاف ومزيد استقطاب الاستثمار وضمان التزود بالغاز الطبيعي والعناية بنشاط تكرير النفط.

كما تطمح وزارة الصناعة إلى تعزيز البنية الأساسية لنقل وتوزيع وخزن المواد البترولية، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقات البديلة والمتجددة.