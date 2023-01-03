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توننداكس يتراجع بنسبة 0،31 بالمائة في إقفال الثلاثاء

2023/01/03 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس مداولات، الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،31 بالمائة عند مستوى 8069،25 نقطة، وسط حجم معاملات جملي ناهز 2،8 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم الشركة التونسية للسيّارات قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 2 بالمائة وأقفل عند سعر 25،500 دينار. وسجل سهم الشركة التونسيّة لأسواق الجملة، بدوره، ارتفاعا، بنسبة 1،8 بالمائة (5،090 د).

وفي المقابل، تراجع سهم ” السكنى” بنسبة 4،3 بالمائة ليصل سعره إلى مستوى 2 دنانير، كما تدحرج سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 3،2 بالمائة (3،580 د).
واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بالقسط الأكبر من حجم التداول خلال الحصّة بقيمة 470 ألف دينار، علما وأن السهم حقّق تطوّرا طفيفا بنسبة 0،45 بالمائة وأنهى الحصّة عند مستوى 89،400 د.

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